Трамп ждет от стран НАТО повышения расходов на оборону

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила членам НАТО, что после инаугурации новый американский глава будет требовать от них повышения расходов на оборону до 5% от их ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское СМИ.

Отмечается, что в итоге Трамп может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с текущих 2% до 3,5%. Он намерен связать это с предложением более выгодных условий торговли с США.

Также указывается, что Трамп намерен продолжать оказание военной помощи Украине, несмотря на свои заявления, которые он делал до победы на президентских выборах.