FT: Команда Трампа заявила ЕС о планах продолжать помощь Украине
Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам о планах продолжать помощь Украине после формирования новой администрации. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.
"Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации", - говорится в публикации.
Ранее Трамп заявлял, что не намерен отказываться от поддержки Украины ради достижения соглашения по урегулированию конфликта.
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Он утверждал, что единственный способ сделать это - "не отказываться от поддержки" Киева.
При этом до этого политик говорил, что Украине при новой администрации, вероятно, не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи.