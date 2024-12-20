Команда Трампа заявила ЕС о планах продолжать помощь Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам о планах продолжать помощь Украине после формирования новой администрации. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

"Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации", - говорится в публикации.

Ранее Трамп заявлял, что не намерен отказываться от поддержки Украины ради достижения соглашения по урегулированию конфликта.

На Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев

Он утверждал, что единственный способ сделать это - "не отказываться от поддержки" Киева.

При этом до этого политик говорил, что Украине при новой администрации, вероятно, не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи.