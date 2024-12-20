Орбан призвал ЕС принять одно решение в отношении России

Лидерам Европейского союза (ЕС) не стоит торопиться с принятием решения о продлении санкций против России, им нужно проявить стратегическое терпение. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует MTI.

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«Сейчас в ЕС идут дискуссии об очередном продлении антироссийских санкций еще на полгода, а также о том, что это решение должно быть принято к концу января следующего года. Лидерам стран сообщества необходимо проанализировать ситуацию и понять, какие действия были бы рациональными, а какие иррациональными», — заявил политик.

Орбан напомнил, что для принятия такого решения необходим консенсус всех стран-участниц сообщества.

Ранее Орбан заявил, что ситуация на фронте постоянно меняется в пользу России и складывается против Украины.