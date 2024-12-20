На Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев

Дата визита будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога в Киев определена. Об этом сообщил представитель украинского МИДа Георгий Тихий, передает РБК-Украина.

Он отметил, что назначенная дата является предварительной. При этом Тихий отказался называть ее «по соображениям безопасности».

«Мы привлечены к подготовке визита Келлога на Украину. Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Келлог может посетить Украину уже в начале января.