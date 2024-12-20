Грузинская оппозиция оскорбила генсека Совета Европы

Генсек Совета Европы Ален Берсе подвергся оскорблениям со стороны лидеров грузинской оппозиции за призыв решать проблемы страны путем диалога с властями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, заявила, что «генсек и его делегация не понимает, что происходит в Грузии».

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Бывший премьер-министр, глава оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария насмешливо сказал, что власти Грузии «предложили Алену Берсе пост вице-премьера».

«Встречи генсека СЕ с властями Грузии вызывают подозрения», – заявил руководитель партии «Стратегия возрождения» Георгий Вашадзе, который «потребовал от Алена Берсе дополнительных разъяснений».

Оппозиционеры, которые не признают итоги парламентских выборов 26 октября, сообщили, что отказываются принимать предложение Генсека СЕ о переговорах с властями и продолжат требовать новых выборов.

Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили от правящей «Грузинской мечты» заявил, что «следует ожидать объявления оппозицией Алена Берсе «агентом России» и «русофилом».