Военные США ликвидировали в Сирии лидера ИГ* Абу Юсефа
Американские военные ликвидировали на востоке Сирии главу «Исламского государства» Абу Юсефа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Центральное командование ВС США.
Отмечается, что глава ИГ был ликвидирован в результате авиаудара американских ВВС в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Вместе с Юсефом был убит еще один боевик организации.
«США вместе с союзниками в регионе не позволят ИГ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановить свои силы», — сказал командующий Центральным командованием США Майкл Курилла.
По его словам, Соединенным Штатам известно о планах «Исламского государства» освободить из сирийской тюрьмы «более восьми тысяч своих боевиков». Курилла пообещал «агрессивно преследовать их и других лидеров ИГ».
*запрещенная в России террористическая организация