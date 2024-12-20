В Грузии санкции Великобритании назвали вредными для дружбы

Санкции Великобритании против Грузии наносят вред дружбе Лондона и Тбилиси. Об этом заявила глава министерства иностранных дел (МИД) закавказской республики Мака Бочоришвили на встрече с чрезвычайным послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом.

Она выразила обеспокоенность введением Великобританией санкций в отношении грузинских чиновников.

«Подобные действия вредят существующей дружбе между двумя странами», — заявила на встрече глава МИД Грузии.

Бочоришвили также выразила надежду на возвращение позитивного сотрудничества между Лондоном и Тбилиси.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех официальных лиц. После этого представителя Лондона в Грузии вызвали в МИД закавказской республики.