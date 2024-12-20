Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, на эти деньги можно было бы «сотворить чудеса». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он назвал эту сумму «огромной и просто кошмарной». По словам Орбана, если бы эти деньги дали европейцам, то «цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост Европы гораздо выше, а европейцы жили бы гораздо лучше, чем сегодня».

«Это огромные суммы, можно было бы сотворить чудеса», — добавил он.

Орбан рассказал об «обрушении» Украины

Также Орбан считает, что такие объемы денег можно было бы направить на улучшение уровня жизни стран Западных Балкан, которые хотят присоединиться к Евросоюзу, потратить на уменьшение потоков нелегальных мигрантов из зоны Сахеля или развивать европейскую оборонную промышленность.