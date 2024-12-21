Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать российские активы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды из-за его призыва конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на 260 миллиардов евро, сообщает Financial Times (FT).

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро», — возмутился Шольц в беседе с Дудой, отметив, что в в качестве официальной валюты республики используется польский злотый.

Шольц пообещал немцам удержать Германию от прямого конфликта с Россией

Издание подчеркивает, что идею о конфискации активов России поддержали страны, не входящие в еврозону — США и Великобритания, а против данной инициативы выступили Германия, Франция и Италия.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна начинает получать помощь от США, для которой американские власти решили использовать доходы от замороженных российских активов. По его словам, два миллиарда долларов предоставит Всемирный банк, причем один миллиард Киеву выдадут в виде безвозвратного гранта из фонда организации «за счет взноса США в рамках инициативы G7».