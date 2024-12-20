Пока вы не уснули: удар возмездия по Киеву и совет Симоньян руководству YouTube

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Подполье заявило о гибели высокопоставленных сотрудников СБУ в Киеве

В результате удара по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском николаевском сопротивлении.

В Минобороны РФ 20 декабря сообщили об ударе по пункту управления СБУ, позициям зенитного ракетного комплекса Patriot и по конструкторскому бюро «Луч». Удар стал ответом на атаку ВСУ по предприятию в Ростовской области.

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Медведев отреагировал на оскорбления Зеленского

Заявления Владимира Зеленского, которыми он по сути оскорбил избранного президента США Дональда Трампа, резко контрастируют с уверенностью и спокойствием российского лидера Владимира Путина и «освобождают от необходимости соблюдать приличия». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что лидер большой страны должен быть предельно вежливым и корректным и именно это накануне в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин. А вот Владимир Зеленский «решил показать свою крутость в публичных оскорблениях», констатировал он.

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Симоньян обратилась к руководству YouTube

Если руководство YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, слова прозвучали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Журналист напомнила, что на Прямой линии президент России Владимир Путин «упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул». Симоньян обратила внимание, что она — «тот самый деятель», и призвала «вести себя прилично».

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Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по Рыльску

ВСУ нанесли удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он указал, что направил на место врио председателя правительства Курской области и его заместителей. Также там уже работают все оперативные и тревожные службы.

«ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльск. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», — сказал Хинштейн.

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Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели.

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Премьер Грузии высказался о положении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в «тяжелейшем положении», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Украина находится в состоянии войны, ее президент находится в тяжелейшем положении, исходя из чего у нас нет никакого желания вступать с ним в полемику», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя прозвучавшие накануне в Брюсселе на саммите Евросоюза призывы Зеленского ввести санкции против руководства Грузии.

При этом премьер Грузии назвал призывы Зеленского «вызывающими сожаление».

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Пять человек погибли при пожаре в изоляторе для военнослужащих в Якутске

Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе, где содержатся самовольно оставившие части военнослужащие, в Якутске. Еще семь человек пострадали, сообщают в оперштабе Республики Саха со ссылкой на военный комиссариат региона.

Возгорание в здании на Вилюйском переулке произошло около 02:00 по местному времени 20 декабря (20:00 мск 19 декабря). У пострадавших медики диагностировали отравление дымом. Они находятся в больнице.

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Киркоров сделал заявление о Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что с утратой матери тридцать лет назад ему помогла справиться Алла Пугачева, на которой он тогда был женат. Его слова приводит портал StarHit.

По словам Киркорова, смерть матери, выпавшая аккурат на его день рождения, стала для него самым тяжелым ударом за всю жизнь. Король российской эстрады долго и болезненно переживал ее уход — и супруга стала тем человеком, который разделил с ним всю боль. Вместе они навещали уже больную Викторию Марковну, пока она была жива, а после ее ухода Пугачева сделала все, чтобы спасти мужа от грозившего ему сумасшествия.

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В мире впервые родился зачатый без женщины ребенок

В клинике Санта-Исабель в столице Перу родился первый ребенок, зачатый с использованием новой технологии созревания яйцеклеток вне тела женщины, сообщает издание Business Wire. Разработанная американской биотехнологической компанией Gameto технология Fertilo представляет собой новый метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В рамках данной методики яйцеклетки созревают вне организма женщины при помощи специальных поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток. При традиционном ЭКО пациентке обычно требуется двухнедельная гормональная стимуляция яичников, в то время как весь процесс занимает около трех недель.

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Валуев жестко ответил на решение Литвы разместить антироссийскую футболку в музее

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев жестко ответил на решение Национального музея Литвы разместить футболку спортсменки страны Корнелии Дудайте с антироссийской надписью. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал акцию русофобской.

«Что такого в инфоповоде, если оголтелые русофобы где-то вывешивают кусок тряпки, на котором там что-то написано», — заявил он.

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