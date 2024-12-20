Премьер Грузии высказался о положении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в «тяжелейшем положении», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Украина находится в состоянии войны, ее президент находится в тяжелейшем положении, исходя из чего у нас нет никакого желания вступать с ним в полемику», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя прозвучавшие накануне в Брюсселе на саммите Евросоюза призывы Зеленского ввести санкции против руководства Грузии.

При этом премьер Грузии назвал призывы Зеленского «вызывающими сожаление».

Также по словам главы правительства Грузии, украинский лидер «не действует самостоятельно».

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По его словам, «Зеленский не был самостоятелен и ранее, отзывая посла Украины из Грузии и выдворяя нашего посла из Киева».

«Такова, к сожалению, реальность», – сказал премьер-министр Грузии.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того в Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.