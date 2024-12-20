Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию.

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Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — написал политик.

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Фицо подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.