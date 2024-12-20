Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию.
Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — написал политик.
Фицо обратился к ЕС с призывом по Украине
Фицо подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.