Кабинет министров Литвы в полном составе прибыл на Украину для обсуждения России и вопросов евроинтеграции. Об этом заявил советник премьер-министра республики Юстинас Аргустас, пишет Delfi.

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Правительство Литвы приехало в полном составе кроме министра финансов Римантаса Шаджюса. Оно встретится с кабинетом министров Украины в Киеве.

Главными темами будут санкции против России, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также безопасность в регионе. Помимо этого, стало известно, что Литва будет выделять четверть процента ВВП на безопасность и оборону Украины в течение следующих десяти лет.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные склады в республике почти пусты. При этом глава государства отметил, что другие страны обладают ресурсами для поддержки Украины.