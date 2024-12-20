Эрдоган выступил с заявлением о новых властях Сирии

Эрдоган: новым властям Сирии нужно содействие в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые власти Сирии нельзя оставлять одинокими в борьбе с терроризмом, и глава МИД Хакан Фидан может в скором времени прибыть в Дамаск для обсуждения совместной работы в этой сфере.
Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Египта.
"Есть много аспектов, в которых сильно нуждается новая администрация Сирии. Мы не оставим их в одиночестве в контексте этих нужд. В особенности их ни в коем случае нельзя оставить один на один в борьбе с ИГ ("Исламское государство", террористическая организация запрещена в РФ) и РПК/СНС (Рабочая партия Курдистана, "Силы народной самообороны", признаны террористическими в Анкаре). В этом вопросе мы сделаем все необходимое. Надеемся, что наш министр иностранных дел Хакан Фидан вскоре поедет туда, и они построят новую совместную структуру [для взаимодействия]", - приводит слова президента агентство Anadolu.