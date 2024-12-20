Эрдоган выступил с заявлением о новых властях Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые власти Сирии нельзя оставлять одинокими в борьбе с терроризмом, и глава МИД Хакан Фидан может в скором времени прибыть в Дамаск для обсуждения совместной работы в этой сфере.

Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Египта.