Обзор иноСМИ: решающий год для Украины и заморозка санкций против РФ

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В ЕС «серьезно взвешивают» введение миротворцев на Украину

Европейские союзники Киева «серьезно взвешивают» идею развертывания миротворцев на Украине в случае заключения соглашения с Россией, пишет The Washington Post. Генсек НАТО Марк Рютте, европейские лидеры и Владимир Зеленский обсуждали эту перспективу на встрече вечером 18 декабря. Как заявили WP «должностные лица, проинформированные о переговорах», новоизбранный президент США Дональд Трамп проявляет интерес к этой идее.

В то же время, по словам источников WP, пока неясно, поддержит ли новая администрация США такую ​​договоренность, поскольку политика команды Трампа еще только формируется. Лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, только если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, пока членство Киева в НАТО остается недостижимым. Пока неизвестно, какие страны могут взять на себя обязательство отправить миротворцев и в каком количестве. Крупные миротворческие силы, скорее всего, потребуют общественной поддержки в странах ЕС, отмечает WP. И такие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России.

«Британские военные на Украине могут стать целью России»

Британский министр обороны Джон Хили допустил, что мероприятия по подготовке украинских войск могут быть перенесены из Великобритании на базы на западе Украины, пишет The Times. Во время визита в Киев на этой неделе Хили сказал, что Лондон должен «сделать обучение более соответствующим потребностям украинцев».

При этом Хили подчеркнул, что «теряет сон» из-за идеи отправки британских войск. Источники The Times среди западных чиновников предупредили, что британские военные, тренирующие солдат на Украине, могут стать целями для России. По данным газеты, идея переноса обучения солдат на Украину обсуждалась еще осенью 2023 года, но против этого выступил начальник штаба обороны Энтони Радакин.

Орбан «в ожидании Трампа» блокирует продление санкций против РФ

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС ввел 15 раундов санкций против Москвы на фоне украинского кризиса, эти меры необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно быть сделано до конца января - крайний срок наступает через 11 дней после того, как Трамп примет присягу. ЕС уже обеспокоен тем, что Трамп может сократить или прекратить поддержку Украины. Новые планы Орбана усилили беспокойство европейских лидеров, что венгерский премьер может объединиться с Трампом, чтобы разрушить единство блока в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.

«Байден оказался под полным контролем своих помощников»

Во время президентских праймериз 2020 года Джилл Байден вела столь активную кампанию по всему штату Айова, что устроила больше мероприятий, чем ее муж-кандидат в президенты. Как пишет The Wall Street Journal, пресс-секретарь Джилл Байден Майкл ЛаРоса расхваливал ее активность в комментариях журналистам, но его быстро «поставили на место». Замглавы штаба Байдена Энтони Бернал потребовал, чтобы ЛаРоса снова связался с репортерами и отозвал любые сравнения активности Байдена с активностью его жены.

WSJ напоминает, что Джо Байдену на тот момент было 77 лет, а его жене - 69. Ее энергичный график лишь подчеркивал более медленный темп ее мужа. Со временем Байден становился все слабее, поэтому помощники президента сокращали количество его встреч и «контролировали доступ к нему». Ближайшие помощники и советники Байдена просили посетителей проводить встречи кратко и по существу. Руководители высшего звена взяли на себя функции, которые, по мнению чиновников администрации и некоторых законодателей, должен был выполнять сам президент. Помощникам по прессе было приказано исключать негативные истории о Байдене, когда они готовили для него подборки новостных сюжетов. Байден также не мог общаться со своими собственными социологами, даже когда предвыборные опросы показывали, что он отстает от Трампа.

Блинкен заявил о решающем для Украины годе

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в 2025 году Украине предстоит принять фундаментальные решения о продолжении боевых действий или о переговорах и попытках перемирия. Расшифровка эфира программы MSNBC Morning Joe, в котором выступил Блинкен, опубликована на сайте Госдепа.

Блинкен добавил, что фундаментальный вопрос заключается и в том, готова ли Россия пойти на это «добросовестно». По словам главы Госдепа, уходящие власти США хотят убедиться, что у украинцев и администрации Дональда Трампа «лучшие карты для заключения сделки». Он заявил, что это означает укрепление позиций Украины на поле боя, а также обеспечение Киева деньгами, боеприпасами и «максимальное давление» на Россию. Глава Госдепа подчеркнул, что прекращение огня было бы хорошим шагом, если бы это произошло на справедливых и прочных условиях.