Орбан заявил, что ЕС понимает необходимость решить конфликт на Украине

Евросоюз начинает понимать, что складывается новая международно-политическая реальность, в этой связи ЕС осознает необходимость решения украинского конфликта.

Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Вчера (на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. – Прим. ред.) тоже все говорили, что Европа в одиночку не может разрешить этот конфликт», — отметил глава венгерского кабмина, обратив внимание на стремительное изменение военной обстановки на Украине в пользу ВС РФ (цитата по ТАСС).

По мнению Орбана, в рамках упомянутого саммита лидеры стран Евросоюза демонстрировали «большую открытость» к изменяющимся реалиям на Украине. Премьер добавил, что главы государств ЕС осознают важность создания прочной системы безопасности в Европе.

До этого Орбан в ходе пресс-конференции после саммита ЕС заявил, что мирная инициатива Венгрии по Украине осуществлялась не в рамках председательства страны в Евросоюзе, а на двусторонней основе.

Идея Будапешта о рождественском перемирии между сторонами конфликта также была высказана не в рамках председательства страны, добавил премьер.