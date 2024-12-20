Депутат Рады назвал имена мешающих миру на Украине людей

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что заключению мирного соглашения по украинскому кризису мешают Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Пост об этом появился на страницах Дмитрука в соцсетях.

Накануне, 19 декабря, в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий по переговорам с Украиной. В то же время Путин подчеркнул, что переговоры должны вестись на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учетом «реалий, которые складываются на земле сегодня».

После пресс-конференции Путина Зеленский заявил, что стамбульских договоренностей «никогда не существовало». Он сказал, что Украина тогда «не согласилась на ультиматум» РФ.

«Зеленский и Ермак - это враги Украины и всего украинского народа!!! Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!» - так Дмитрук прокомментировал заявления Зеленского.

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Дмитрук обвинил Зеленского и Ермака в уничтожении Украины. Он подчеркнул, что оба они должны понести суровое наказание.