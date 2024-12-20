Евросовет пересмотрит формулировку о победе Украины в собственном заявлении. Сообщение было размещено на сайте ЕС.

Politico отмечает, что там было написано: Украина «должна победить в этой войне». Однако представитель совета назвал это ошибкой и сказал, что ее исправят.

В заключении от 19 декабря отмечалось, что РФ не должна «одержать верх».

«Это контрастирует с утверждениями главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Украина должна победить: кажется, лидеры ЕС не могут себя заставить зайти так далеко», — подчеркивает издание.

Евросоюз назвал сумму трат на Украину

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что Владимир Зеленский полностью исключил возможность транзита газа через территорию Украины.