В Китае восхитились ответами Путина

В Китае восхитились ответами президента РФ Владимира Путина во время прямой линии. В соцсетях пользовали активно оставляют комментарии.

Более 8 миллионов пользователей из Китая наблюдали за трансляцией прямой линии с Путиным на различных платформах.

«Да здравствует дружба России и Китая!» – написал один из пользователей. «Отношения между Китаем и Россией должны способствовать стратегической стабильности в мире, наши страны сильны и пользы от них будет много», – отметил другой пользователь.

Также китайцы указывают, что российские солдаты ведут священную борьбу против зла и уничтожают сатану. При этом Зеленского пользователи называют «актеришкой».

«Для всего человечества начнется новая эра, когда «Катюша» раздастся с огненной мощью», – восхищенно пишут комментаторы.

Напомним, как на Украине отреагировали на нападки Зеленского на Путина.