Макрона освистали пострадавшие от урагана жители

Жители французского острова Майотта встретили президента Эммануэля Макрона оскорблениями. Как сообщает Ruptly в Telegram-канале, политика разозлила реакция людей.

14 декабря остров серьезно пострадал от циклона Шидо — метеорологи назвали его самым разрушительным за последние 90 лет. По официальной информации погибли всего 32 человека, однако префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль не исключал сотен и даже тысяч жертв в связи с ураганом.

Спустя пять дней после циклона ситуация на Майотте остается критической: дома разрушены, а связи на территории острова нет. Прибывшего накануне Макрона местные жители восприняли остро — они выкрикивали оскорбления, свистели и кричали. Президент оказался недоволен реакцией людей.

«Если бы не Франция, у вас было бы в 10 тысяч раз больше проблем! Нет больше мест в Индийском океане, где так помогают людям», — сказал он, выступая на улице за ограждением.

Макрон добавил, что население Майотта должно быть «счастливо во Франции» и проявлять уважение к нему, несмотря на тяжелые времена.