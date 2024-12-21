Байден выделил военную помощь Тайваню

Действующий президент США Джо Байден принял решение выделить военную помощь Тайваню на сумму в 571 миллион долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Согласно заявлению американского лидера, средства выделяются на услуги оборонного назначения, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню.

Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня

В октябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и связанного оборудования на 1,16 миллиарда долларов. Кроме того, США могут поставить Тайваню три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel и ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух–воздух" увеличенной дальности.

Пекин отказал США во встрече глав Минобороны, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу американского оружия Тайваню. В Китае неоднократно заявляли, что считают Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.