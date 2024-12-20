Утром в пятницу, 20 декабря, в Киеве произошло три серии взрывов и начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из собеседников агентства, один мощный взрыв произошел на земле, за ним последовали еще три взрыва - в небе в районе железнодорожного вокзала было яркое зарево. Источник ТАСС отметил, что в северо-восточной части Киева слышна работа ПВО.

Перед взрывами в Киеве воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. Украинские власти несколько раз сообщали о «движении скоростной цели» в направлении Киева.