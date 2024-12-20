Фицо обратился к ЕС с призывом по Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что Евросоюз должен сотрудничать с Китаем и Бразилией по урегулированию конфликта на Украине.

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Об этом он заявил журналистам по итогам саммита ЕС.

"Очень важно, чтобы ЕС [в реализации] мирного проекта теснее сотрудничал со странами, у которых сформировалось очень четкое решение по поводу мирного решения [конфликта]. Это Китай и Бразилия. Я говорил [на саммите] о бразильско-китайском плане мирного [урегулирования], я говорил о группе друзей мира при ООН. На это последовала [следующая] реакция: тот, кто [сторонник] мира, является другом агрессора; тот, кто близок [позиции] Китая и Бразилии, поддерживает РФ. Проще [говоря], между нами [в Евросовете] существуют различия во взглядах о том, что касается мирных инициатив [по ситуации на Украине]", - сказал премьер.

Киевские власти, по словам Фицо, занимают по этому вопросу жесткую позицию.

"Должен откровенно сказать, что Зеленский абсолютно отвергает любое перемирие. У него все время такое представление, что сначала он должен получить все на свете и лишь затем будет говорить о каком-то перемирии", - сказал премьер.

При этом, как он отметил, все говорят "об огромных человеческих жертвах в этом конфликте".

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Фицо отметил, что, к сожалению, нежелание заключить мир - это позиция не только Зеленского, но и "большой части Евросовета".

"Все ждут как какого-то чуда, что произойдет, когда [в Белый дом] придет новый американский президент", - сказал премьер.

Словацкое правительство, по его словам, настаивает на немедленном прекращении конфликта.