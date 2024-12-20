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Словакия намерена блокировать санкции против РФ в атомной энергетике

Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза против России в атомной энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Роберт Фицо подчеркнул, что атомные станции в стране были построены с помощью СССР и России, и любые санкции, угрожающие атомной программе Словакии, недопустимы, поскольку это сотрудничество имеет долгую традицию.

В Словакии действуют АЭС "Моховце" и "Богунице", которые также были возведены при поддержке российских технологий.

Рогов: 70% состава направляемых в Курахово подкреплений ВСУ дезертирует

Около 70% личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перебрасываются в Курахово, дезертирует. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова, до позиций в западной части города добирается лишь третья часть направляемых подкреплений. По его словам, среди мобилизованных замечено массовое бегство.

Аналогичная ситуация складывается на многих других участках на линии боевого соприкосновения в ДНР.

Россия обратилась к СБ ООН по поводу Судана

Россия призвала Совет Безопасности ООН к прекращению вмешательства во внутренние дела Судана. Об этом сообщает ТАСС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что главным приоритетом остается прекращение огня в стране, поскольку без этого меры по защите гражданских лиц будут менее эффективными.

Конгресс США не поддержал законопроект о финансировании правительства

Конгресс США не поддержал законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга. Об этом сообщает ТАСС.

Палата представителей Конгресса в полном составе не приняла предложенный республиканцами документ, который поддержали 174 члена, в то время как 235 высказались против.

Законопроект предусматривал продление финансирования правительства до 14 марта 2025 года и приостановку действия потолка госдолга до 30 января 2027 года.

Орбан хочет принять решение о санкциях ЕС против РФ после инаугурации Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз уже ввел 15 пакетов санкций против России, которые требуют продления каждые полгода. Следующее продление должно произойти в конце января, через 11 дней после вступления Трампа в должность. Для этого необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС, и Орбан может наложить вето на продление.