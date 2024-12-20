Японцы поблагодарили Путина за информацию о подаренной 12 лет собаке

Читатели японской газеты Sankei Shimbun поблагодарили президента РФ Владимира Путина за информацию о состоянии cобаки, подаренной губернатором японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году.

Ранее сообщалось о смерти кота по кличке Мир, которого лидер России подарил Сатакэ 11 лет назад. После этого жители Страны восходящего солнца захотели узнать, что с псом.

Юмэ жива и здорова, радует президента преданностью и добрым игривым характером.

"Президент Путин, спасибо, что дали знать, что Юмэ жива и здорова", - написал в комментариях читатель газеты.

"О собаке заботятся и ценят. Там нет враждебности по отношению к Японии", - поделился своим мнением еще один читатель газеты.

"Приятно видеть такие новости", - порадовался третий комментатор (цитата по РИА Новости).

Губернатор Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка японской породы акита-ину в знак признательности за помощь в ликвидации последствий землетрясения 2011 года.

Подаренную собаку назвали "Юмэ", что с японского переводится как "мечта".