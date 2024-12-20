"Талибан" поддержал идею исключения из списка террористических организаций

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" поддержало идею исключения из списка террористических организаций. Об этом сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на заместителя официального представителя "Талибана" Хамдуллу Фитрата.

"Талибан" поддержал идею исключения из списка террористических организаций
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"Мы считаем это позитивным шагом, и он сыграет важную роль в расширении двусторонних отношений между Афганистаном и Российской Федерацией", - заявил Фитрат.

Он добавил, что "Талибан" ждет от других стран аналогичных шагов. Также министерство иностранных дел Афганистана приветствовало инициативу российской Государственной думы о выводе исламистского движения "Талибан" из списка террористов и одобрение соответствующего законопроекта в первом чтении. В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили "Газете.Ru", что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение.

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