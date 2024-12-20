"Талибан" поддержал идею исключения из списка террористических организаций

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" поддержало идею исключения из списка террористических организаций. Об этом сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на заместителя официального представителя "Талибана" Хамдуллу Фитрата.

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"Мы считаем это позитивным шагом, и он сыграет важную роль в расширении двусторонних отношений между Афганистаном и Российской Федерацией", - заявил Фитрат.

Он добавил, что "Талибан" ждет от других стран аналогичных шагов. Также министерство иностранных дел Афганистана приветствовало инициативу российской Государственной думы о выводе исламистского движения "Талибан" из списка террористов и одобрение соответствующего законопроекта в первом чтении. В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили "Газете.Ru", что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение.