Главный нефтеперерабатывающий завод Сирии остановил работу

Главный нефтеперерабатывающий завод Сирии в городе Баянис остановил работу из-за прекращения поставок сырья - иранской нефти. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на директора завода Ибрагима Мусаллема.

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Мощность работы завода - от 90 до 100 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, при этом до 90% перерабатывемой нефти поставлялось из Ирана, а оставшийся объем - из подконтрольных павшему правительству Асада месторождений на территории Сирии. Уточняется, что последняя поставка нефти на переработку была 13 декабря, а в данный момент завод находится на техническом обслуживании.

Мусаллем заявил, что новое правительство страны сообщило ему о предстоящем снятии санкций с Дамаска - нефть будет поступать на НПЗ в Баянисе из других источников. В Сирии также действует еще один НПЗ меньшей мощности в городе Хомс. До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о возможности снятия санкций с Сирии, заявил, что ограничения вводились против правительства экс-президента страны Башара Асада, а со сменой власти "ситуация изменилась".