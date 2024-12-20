Трамп оценил решение о финансировании правительства

Избранный президент США Дональд Трамп призвал в четверг американских законодателей поддержать согласованный республиканцами в Палате представителей Конгресса США проект о временном продлении финансирования федерального правительства.

"Спикер [Палаты представителей Конгресса] Майк Джонсон и Палата [представителей] пришли к очень хорошей сделке для американских граждан, - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. - Все республиканцы и даже демократы должны сделать то, что лучше всего отвечает интересам нашей страны, и проголосовать за этот законопроект сегодня вечером".

Трамп отметил, что новая договоренность предусматривает, что "потолок госдолга будет сохранен на два года, до 30 января 2027 года".

Ранее избранный президент подверг жесткой критике предыдущую версию законопроекта о продлении финансирования федерального правительства. Трамп заявил, что из него следовало исключить некоторые статьи расходов, а также включить положение об отмене или значительном повышении потолка госдолга страны. Он в ноябре впервые превысил $36 трлн.

Обеим палатам Конгресса до полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) нужно договориться о выделении дальнейшего финансирования, чтобы не допустить приостановления работы федерального правительства. Законодатели США до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.