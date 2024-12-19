Еврокомиссия рассмотрит возможность помочь Молдавии в энергетике
Согласно документу по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, лидеры стран-членов альянса поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность оказать помощь Молдавии в вопросе энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечено в документе, Еврокомиссии было поручено найти способ помочь Молдавии в сфере энергетической безопасности.
«Евросовет призывает Еврокомиссию неотложно рассмотреть пути оказания помощи Молдавии в укреплении ее энергетической безопасности», — сказано в документе.
Ранее в Молдавии ввели режим ЧП из-за энергокризиса.