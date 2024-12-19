В Евросоюзе назвали условие по переговорам о евроинтеграции Грузии

Лидеры стран Евросоюза заявили, что готовы поддержать путь Грузии в ЕС, если она изменит свой нынешний курс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита глав европейских государств и правительств.

Отмечается, что Евросовет выразил серьезную обеспокоенность в отношении курса действий властей Грузии, противоречащего ценностям и принципам, на которых основан ЕС. Также там заявили, что сожалеют о решении Тбилиси приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года.

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При этом в документе говорится, что ЕС готов поддержать «европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению, если грузинские власти изменят свой нынешний курс действий».