США хотят обсудить стратегическую стабильность с Россией и Китаем

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом хотел бы обсудить с Россией и Китаем вопросы стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Файнера, США выступают за проведение двусторонних обсуждений, а не трехстороннего разговора.

«Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям», — рассказал он.

Файнер также добавил, что Россия и Китай сильно отличаются своими возможностями в ядерной сфере. Именно это, как уточнил чиновник, объясняет такую позицию США.

Ранее Блинкен назвал претензии Китая свидетельством успешности курса США.