Датский депутат Мессершмидт призвал Украину отказаться от территорий ради мира

Лидер Датской народной партии и член парламента Мортен Мессершмидт считает, что Украина должна быть готовой отказаться от территорий ради мира.

Датский депутат предложил Украине отказаться от территорий ради мира
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датский телеканал TV2.

«Мессершмидт считает, что Украина должна быть готова уступить территории ради достижения мира», — говорится в сообщении.

Парламентарий обратил внимание на цинизм западных партнеров украинских властей, которые вместо того чтобы стремиться к мирным переговорам, убеждают Украину и дальше отправлять здоровых мужчин на поле боя.

Мессершмидт призвал, что будет правильно отрегулировать поставки помощи, не тратить деньги зря и попытаться помочь добиться мирного соглашения.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам о новом пакете военной помощи Киеву. Транш в 2,1 млрд крон ($293 млн) пойдет на усиление противовоздушной обороны (ПВО) и боевой авиации Украины.

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