Илон Маск считает, что только вероятный приход к власти в ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) может "спасти" страну.

"Только АдГ может спасти Германию", - написал он в X, сопроводив этой подписью репост сообщения германской политической активистки Наоми Зайбт, критикующей кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с АдГ.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%.

Германия столкнулась с острейшим политическим кризисом после того, как в правящей коалиции возникли разногласия по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву. 6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера с поста министра финансов. Коалиция развалилась.

16 декабря Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг после провала вотума доверия. До этого большинство депутатов парламента ФРГ на внеочередном заседании отказали в доверии Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов. Штайнмайер будет обязан распустить Бундестаг по предложению канцлера в течение 21 дня.

Новые выборы должны пройти в течение 60 дней после роспуска Бундестага. Штайнмайер ранее уже одобрил возможное проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер.