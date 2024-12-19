Зеленский назвал европейские гарантии безопасности недостаточными для Украины

Владимир Зеленский заявил, что европейских гарантий безопасности Украине недостаточно. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что настоящие гарантии безопасности для Украины «это в любом случае НАТО».

«И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров», — добавил Зеленский.

При этом он признал, что на пути в альянс Украине нужны хоть какие-то гарантии безопасности. По словам Зеленского, такого рода гарантии Киев может обсуждать «отдельно и с США, и с Европой».