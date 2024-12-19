Владимир Зеленский заявил, что Киев не видит смысла снижать возраст мобилизации на Украине, поскольку уже призванным бойцам не хватает вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

У него спросили, будет ли Киев снижать возраст мобилизации на Украине.

«Если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница, ему 20 лет или 30? Партнеры обращают внимание на физические возможности военных, а у нас бригады "голые"», — ответил Зеленский.

По его словам, в неукомплектованности бригад ВСУ виноваты западные союзники Также Зеленский указал, что партнеры не выполнили своего обещания по подготовке 14 украинских бригад.

«На сегодня мы имеем одну бригаду, которую тренировали во Франции и одну, которая тренируется в Германии. Недостаточно оружия, а не людей», — заключил он.

Напомним, что с начала декабря США активно призывают Киев снизить возраст мобилизации в стране до 18 лет. Однако Украина отказывается идти на этот шаг.