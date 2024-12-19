Шольц и Трамп высказались о конфликте на Украине

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время переговоров оба политика признали, что конфликт на Украине затянулся. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хебештрайта, во время разговора Трамп и Шольц согласились на том, что Украине необходимо найти способ как можно быстрее закончить конфликт с Россией. При этом они заключили, что стороны конфликта должны «встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру».

«Основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе», — добавил Хебештрайт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для себя.