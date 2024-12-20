Польша отзовет посла из Будапешта

МИД Польши вызовет 20 декабря посла Венгрии в Варшаве, а также отзовет польского посла из Будапешта для консультаций в связи с предоставлением венгерскими властями политического убежища экс-замглавы польского Минюста Марчину Романовскому, обвиняемому в растрате средств из Фонда правосудия.

"В ответ на эти действия посол Венгрии в Польше будет вызван сегодня в министерство иностранных дел для получения официального протеста от польской стороны по вышеуказанному вопросу. Одновременно министр иностранных дел принял решение вызвать в Варшаву для консультаций посла Польши в Венгрии Себастьяна Кенчика", - говорится в сообщении на сайте польского внешнеполитического ведомства. "Если Венгрия не выполнит свои европейские обязательства, Польша также обратится в Европейскую комиссию для возбуждения дела против Венгрии в соответствии со статьей 259 Договора о Европейском союзе", - добавил МИД республики.

19 декабря адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил о предоставлении политического убежища скрывающемуся от польского правосудия политику. За несколько часов до этого венгерские СМИ неофициально сообщали о такой возможности. На саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с венгерским коллегой эту ситуацию и предупредил его, что в случае подтверждения слухов Будапешт могут ожидать последствия.

Романовский подозревается в нецелевом использовании средств из Фонда правосудия. Он курировал этот фонд с 2019 по 2023 год, когда занимал должность замглавы министерства юстиции. В случае Романовского речь идет о финансировании из этого источника избирательной кампании партии "Суверенная Польша", депутаты которой входят в парламентскую фракцию партии "Право и справедливость" (ПиС). Всего прокуратура выдвинула против него обвинения по 11 пунктам, политику грозит до 25 лет тюрьмы.

В июле Сейм (нижняя палата польского парламента) лишил Романовского депутатской неприкосновенности. В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по запросу польских властей также лишила политика иммунитета, которым он пользовался в качестве члена делегации республики при ПАСЕ. 9 декабря суд варшавского района Мокотув принял решение о его аресте на три месяца. Польские правоохранители не нашли политика на территории страны и 19 декабря он был объявлен в розыск в ЕС.