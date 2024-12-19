Прямая линия Путина стала первой новостью в СМИ Италии
В качестве первой новости на сайтах ведущих газет и агентств фигурируют новость о проведении президентом России Владимиром Путиным традиционной Прямой линии.
Львиная доля изданий решила вынести в заголовок слова президента о готовности к мирным переговорам по Украине с легитимными властями страны.
"Мы готовы на переговоры с Зеленским, но только в случае его переизбрания", - именно на этой цитате в той или иной интерпретации остановили свой выбор ведущее новостное агентство Ansa, миланская Corriere della sera, туринская La Stampa, Il Fatto Quotidiano и многие другие газеты и онлайн порталы. "Путин предстал менее жестким, чем обычно. Он, кажется, открыт для диалога", - к такому выводу пришли журналисты Corriere после слов президента о том, что "политика - это искусство переговоров и компромиссов".
В продолжении темы начала возможных переговоров, новостное агентство Adnknoros заострило внимание на готовности Путина встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время".
"Я не разговаривал с ним более четырех лет. Конечно, я готов. В любое время. Если у нас будет встреча с новоизбранным президентом Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить", - приводит цитату президента России агентство.
Между тем, высказывания Владимира Путина о неуязвимости "Орешника" и проведении высокотехнологичной дуэли местные СМИ предпочли просто подробно процитировать, оставив их без комментариев.
Итальянская пресса также не могла не обратить внимание на слова президента о сохраняющейся взаимной симпатии между Италией и Россией и об ушедшем из жизни экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.
"Несмотря на то, что сейчас происходит, мы ощущаем в итальянском обществе определенную симпатию к России, как и мы к Италии", - выделила слова Путина римская Il Messaggero, заострив внимание на воспоминаниях российского лидера о Берлускони, которого он назвал "очень теплым в отношениях, очень трудолюбивым, очень упорным человеком", подчеркнув, что Кавальере "очень много сделал" для "развития отношений между Италией и Россией".