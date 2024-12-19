Прямая линия Путина стала первой новостью в СМИ Италии

В качестве первой новости на сайтах ведущих газет и агентств фигурируют новость о проведении президентом России Владимиром Путиным традиционной Прямой линии.

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Львиная доля изданий решила вынести в заголовок слова президента о готовности к мирным переговорам по Украине с легитимными властями страны.

"Мы готовы на переговоры с Зеленским, но только в случае его переизбрания", - именно на этой цитате в той или иной интерпретации остановили свой выбор ведущее новостное агентство Ansa, миланская Corriere della sera, туринская La Stampa, Il Fatto Quotidiano и многие другие газеты и онлайн порталы. "Путин предстал менее жестким, чем обычно. Он, кажется, открыт для диалога", - к такому выводу пришли журналисты Corriere после слов президента о том, что "политика - это искусство переговоров и компромиссов".

В продолжении темы начала возможных переговоров, новостное агентство Adnknoros заострило внимание на готовности Путина встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время".

"Я не разговаривал с ним более четырех лет. Конечно, я готов. В любое время. Если у нас будет встреча с новоизбранным президентом Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить", - приводит цитату президента России агентство.

Между тем, высказывания Владимира Путина о неуязвимости "Орешника" и проведении высокотехнологичной дуэли местные СМИ предпочли просто подробно процитировать, оставив их без комментариев.

Итальянская пресса также не могла не обратить внимание на слова президента о сохраняющейся взаимной симпатии между Италией и Россией и об ушедшем из жизни экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.