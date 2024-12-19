США ввели санкции против должностных лиц Грузии

Минфин США ввел санкции против двух чиновников из Грузии за подавление протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что под санкции попали министр внутренних дел Вахтанг Гомелаур, а также заместитель начальника Управления особого назначения МВД Мирза Керевадзе. Согласно сообщению американского ведомства, оба чиновника причастны к «жестоким репрессиям» во время подавления недавних протестов.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении двух грузинских чиновников из министерства внутренних дел Грузии, которые принимали участие в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года», — сообщили в Минфине США.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались в конце ноября. Причиной недовольства стало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке обсуждения вступления страны в Евросоюз до конца 2028 года.