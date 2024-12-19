Зеленский панибратски отозвался о Трампе

Владимир Зеленский обратился к избранному президенту США Дональду Трампу по имени, похвалил его за силу и сказал «добро пожаловать» на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

У Зеленского спросили, что он чувствует в связи со скорым вступлением Трампа в должность президента США.

«Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд», — ответил он.

Также Зеленский назвал Трампа сильной личностью, заявив, что «очень хочет, чтобы он был на стороне Украины». Он выразил намерение подробней обсудить с ним конфликт, поскольку до сих пор он не был президентом и не знает всех деталей. По словам Зеленского, он хочет услышать позицию Трампа и передать ему свою.