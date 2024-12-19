В Финляндии сделали заявление о России

Россия и поддерживающие ее страны останутся угрозой для Европы даже после окончания войны на Украине, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Об этом пишет Reuters.

Глава ведомства отметил, что видит в расширении сотрудничества России с Северной Кореей, Ираном и Китаем долгосрочный риск.

«Россия вместе со своими союзниками останется опасным игроком в Европе даже после [завершения конфликта] на Украине, и мы не можем исключить возможность (их) угрозы европейским странам применением военной силы», — подчеркнул Хяккянен.

Главными союзниками Финляндии в настоящее время являются Великобритания, Норвегия, США, Швеция и Эстония, заметил министр. Он добавил, что Хельсинки сотрудничает с Южной Кореей, Израилем и Японией в сфере оборонных материалов.

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Ранее Хяккянен сообщил, что страна рассматривает возможность применения противопехотных мин для защиты границы.