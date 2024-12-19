Украина разрабатывала в своих биолабораториях оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

По его словам, в этом Киеву помогали и содействовали США.

«Украинцы в биолабораториях пытались разработать оружие, генетически направленное против русских», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что считает победу РФ в конфликте на Украине неизбежной.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщения о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых помощь Украине на 60 миллиардов долларов и финансирование 12 биолабораторий. Он назвал военную помощь Киеву со стороны США «одним из худших законопроектов в истории».