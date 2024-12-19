Сийярто раскрыл, чем грозит Зеленскому отказ о прекращении огня

Владимир Зеленский будет нести ответственность перед народом Украины, если не поддержит миротворческое предложение Венгрии о прекращении огня в период Рождества. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

В интервью венгерскому телеканалу М1 Сийярто заявил, что Зеленский развернул против Венгрии "на международной арене отвратительную кампанию" и постоянно провоцирует Будапешт.

"Думаю, что мы не должны поддаваться на эти провокации и сидеть сложа руки", - отметил глава венгерского МИД.

Он напомнил, что предложение Венгрии о рождественском перемирии передано на рассмотрение России и Украины. По словам Сийярто, что скажет Зеленский на это, будет оценено украинским народом, который решит, правильно он поступил или нет.

"Но в любом случае провокации не должны оставаться безнаказанными. Отныне президент Зеленский несет ответственность за свое решение по этому вопросу, каким бы оно ни было", - подчеркнул Сийярто.

11 декабря в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным он предложил в период Рождества установить прекращение огня и произвести масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Москва оперативно отреагировала на эту инициативу. Сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона поддерживает усилия венгерского премьера, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на Украине и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

Орбан: Венгрия сохранила свою позицию по Украине, несмотря на разногласия с ЕС

В тот же день Орбан хотел обсудить свою инициативу по телефону с Зеленским, но тот отказался разговаривать с венгерским премьером. Как сообщил глава МИД Петер Сийярто, отказ был сделан "в несколько натянутой, но вежливой форме". Министр назвал это "жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии". Тем не менее Орбан и Сийярто подтвердили после этого, что венгерские предложения по-прежнему остаются в силе.