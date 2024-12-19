МИД Белоруссии обратился к властям Польши

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обратился к Польше с призывом не пытаться дестабилизировать ситуацию в его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Глаза, Белоруссия сожалеет о том, что Польша «выбрала двигаться по пути конфронтации». При этом он также предостерег Варшаву от попыток вмешательства во внутренние дела Минска. Таким образом он прокомментировал приоритеты МИД Польши, которые были озвучены в рамках польского председательства в Евросоюзе в первой половине 2025 года.

«В польских приоритетах есть очень много. И санкции, и увеличение ассигнований на военную промышленность, и деструктивная деятельность в информационном и киберпространствах. Не нашлось места самому очевидному: нормальному взаимодействию с соседями. Конструктивному, заинтересованному, взаимоуважительному и взаимовыгодному», — заявил он.

Кроме того, Глаз также напомнил, что проблемные вопросы могут быть решены за столом переговоров с контрпартнерами, а не «с умеющими лишь надувать щеки самозванцами, которые не обладают не то что минимальным влиянием в стране, но даже и понятием о происходящих в ней событиях».

«Мы же по-прежнему заявляем о своей готовности к цивилизованному диалогу с ЕС в целом и с Варшавой в частности», — добавил он.

Ранее МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии в Варшаве.