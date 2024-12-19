В Конгрессе США призвали выдвинуть Маска спикером Палаты представителей

Ряд американских законодателей-республиканцев высказался в пользу того, чтобы выдвинуть кандидатуру предпринимателя Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) разместил в социальной сети X публикацию, в которой выдвинул соответствующее предложение.

"Спикер Палаты представителей не обязательно должен быть членом Конгресса. Ничто не расстроит [бюрократическое] болото больше, чем избрание Илона Маска", - написал он, отметив, что не считает такой сценарий невозможным.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия), комментируя публикацию Пола, отметила, что "поддержала бы" кандидатуру Маска на пост спикера нижней палаты Конгресса, являющийся третьим по значимости в государственной иерархии США. По ее мнению, это "может быть способом расколоть" американский политический истеблишмент.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в его администрации новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Трамп уточнил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения крупномасштабной структурной реформы.

Трамп выиграл выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.