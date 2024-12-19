В США хотят защитить демократов от Трампа

В США планируют создать программу, которая должна уберечь сторонников партии Демократов от возможного преследования со стороны избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Отмечается, что инициатива будет включать в себя как юридическую помощь, так и поддержку со стороны наемных бухгалтеров, экспертов по трудоустройству, психологов и специалистов по связям с общественностью. Вся эта помощь, как ожидается, будет предоставляться бесплатно.

«Юристы и продемократические адвокаты находятся на ранних стадиях создания сети специалистов по всей стране, нацеленной на защиту людей, которые могут стать целью мести, когда избранный президент Дональд Трамп войдет в Белый дом», — сообщает источник.

Ранее Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями.