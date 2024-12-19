В США хотят защитить демократов от Трампа

В США планируют создать программу, которая должна уберечь сторонников партии Демократов от возможного преследования со стороны избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

В США хотят защитить демократов от Трампа
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Отмечается, что инициатива будет включать в себя как юридическую помощь, так и поддержку со стороны наемных бухгалтеров, экспертов по трудоустройству, психологов и специалистов по связям с общественностью. Вся эта помощь, как ожидается, будет предоставляться бесплатно.

«Юристы и продемократические адвокаты находятся на ранних стадиях создания сети специалистов по всей стране, нацеленной на защиту людей, которые могут стать целью мести, когда избранный президент Дональд Трамп войдет в Белый дом», — сообщает источник.

Ранее Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями.