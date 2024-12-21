Турция сделала заявление о судьбе российских баз в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что судьбу российских баз в Сирии должен решить народ этой арабской страны.

"Это вопрос сирийского народа, ему и принимать решение", - сказал Фидан в интервью французской телекомпании France 24.

Его высказывания приводит газета Star.

Отвечая на вопрос о возможной договоренности "уйти из Сирии" между Россией и Ираном, которые длительное время поддерживали бывшего президента Сирии Башара Асада, Фидан сказал, что не стал бы называть это "договоренностью". Говоря о причинах отказа Ирана от поддержки администрации Асада на фоне событий в Сирии Фидан сказал, что, по его мнению, Тегеран "пересмотрел свои возможности и продемонстрировал очень реалистичный подход".

Стало известно о попытке Асада связаться с Россий перед отъездом из Сирии

11 декабря сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш заявил ТАСС, что вопрос о военных базах России будет рассмотрен новыми властями Сирии с точки зрения выгоды и интересов сирийского народа.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.