В Венгрии назвали санкции США против Газпромбанка политической местью

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал исключение АЭС «Пакш-2» Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком.

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Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу M1.

«Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть. Я думаю, что каждое такое нападение следует рассматривать как посягательство на национальный суверенитет», — посетовал Сийярто в ответ на введенные США санкции против РФ.

Кроме того, он назвал большой удачей смену власти в Штатах и приход в Белый дом администрации, относящейся к Венгрии как «к своему другу».

В начале декабря Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Россия нашли решения проблемы новых санкций США, которые затронули платежи через Газпромбанк. Стороны успели найти решение по трем из четырех проблем, возникших в связи с новыми санкциями США, уточнил дипломат.

Американские власти значительно расширили список антироссийских санкций 21 ноября. Под ограничения попал в том числе ряд кредитных организаций из РФ, включая БКС-банк, «Центрокредит» и Газпромбанк. Последний, как подчеркивал кандидат экономических наук Андрей Бархота, играл важную роль в обслуживании операций по оплате российских природных ресурсов, включая нефть и газ.