ЕС принял решение по российским активам

Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех государств-членов сообщества решение, что незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговое заявление организации.

По данным агентства, решения Европейского совета (саммита ЕС) носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех его стран-членов, они могут быть пересмотрены только единогласным постановлением другого саммита.

«На основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит специальную военную операцию на Украине, и не компенсирует [Киеву] убытки, причиненные конфликтом», — говорится в документе.

Ранее посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк сообщила, что Вашингтон планирует направить Украине средства от замороженных активов РФ до конца 2024 года.