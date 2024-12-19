Генсек ООН обратился с призывом к Израилю
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить авиаудары по территории Сирии. Его слова приводит «Интерфакс».
Гутерриш отметил, что в настоящее время Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Сирии.
«Они нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и должны прекратиться», — сказал он.
Также генсек ООН призвал Израиль и Сирию к соблюдению соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах. По его словам, там не должно быть никаких вооруженных сил, кроме миротворцев организации.
«Суверенитет, территориальное единство и целостность Сирии нужно полностью восстановить», — заключил Гутерриш.
Ранее Израиль на фоне смены власти в Сирии занял позиции на Голанских высотах. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что они навсегда останутся под властью еврейского государства.